





Ходят слухи, что компания Apple планирует начать массовое производство Apple Car в 2024 году. Ресурс DigiTimes сообщает, что купертиновцы ведут переговоры с азиатскими поставщиками LG Electronics и SK Group.Слухи о проекте Apple Car ходят в сети давно, ещё со времен, когда был жив Стив Джобс. В 2015 году компания вошла в стадию активного развития проекта, но в 2017 году приостановила проектирование автомобиля и сосредоточилась на разработке автопилота, чтобы продавать его другим автопроизводителям.Однако совсем недавно, в 2019 году «яблочная» компания снова поставила перед собой цель создать настоящий автомобиль, позже появились слухи, что дочерняя компания Hyundai Kia Motors займётся производством электромобиля Apple Сar, купертиновцы, в свою очередь, инвестируют в неё 3,6 млрд долларов.Позже стало известно, что Apple прекратила переговоры с Hyundai и её дочерней компанией Kia о возможном сотрудничестве по разработке автомобиля. Причина прекращения сотрудничества — слишком много слухов и утечек, после того как корейский автогигант официально подтвердил обсуждение идей с Apple.Проект Apple Car известный внутри компании как Project Titan все еще находиться на ранней стадии разработки, и 2024 год может быть преждевременной датой для массового производства электромобиля с автопилотом. Отметим, Digitimes - не самый надежный источник, поэтому рекомендуем относиться к информации с определенной долей скепсиса.