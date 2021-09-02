Компания Apple пошла на уступки владельцам сервисов с цифровым медиаконтентом. С начала 2022 года им будет разрешено размещать в приложениях информацию о возможности оформления покупок или подписки на сайте (то есть в обход биллинга App Store).
Такое послабление сделано по требованию Комиссии по справедливой торговле Японии и распространяется на все страны. Примечательно, что на этой неделе то же самое потребовала Федеральная антимонопольная служба РФ, но Apple никак не отреагировала на её предписание.
Изменение затрагивает сервисы, предоставляющие приобретённый или подписной медиаконтент — прессу, книги, музыку, видео. Для игр, продающих внутриигровой контент, ничего не изменится, им по-прежнему запрещено переадресовывать пользователей на сторонние ресурсы для оформления покупок.
Многие сервисы уже сейчас позволяют совершать покупку медиаконтента и оформлять подписку на своих сайта, и обычно это обходится дешевле, чем оплачивать то же самое в приложении сервиса на iPhone или iPad. Apple берёт комиссию 15% или 30%, но не выделяет её в платёжной информации, поэтому пользователи могут быть не в курсе возможности сэкономить, если платить за то же самое напрямую сервису. Ранее Apple удаляла из App Store приложения, пытавшиеся переадресовать пользователей на сайт разработчика для оплаты или сообщавшие о возможности оплаты в обход биллинга App Store со скидкой.
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