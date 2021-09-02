Как создать адрес электронной почты с помощью «Скрыть свой e-mail»

Откройте «Настройки» на своем iPhone или iPad.

Нажмите на раздел Apple ID в верхней части окна.

Перейдите в раздел iCloud.

Откройте меню «Скрыть e-mail».

Выберите «Создать новый адрес».

Нажмите «Продолжить», а затем присвойте своему адресу метку.

Нажмите «Далее», а затем «Готово».

Как деактивировать адрес электронной почты в сервисе «Скрыть свой e-mail»

Переходим в «Настройки» > Apple ID > iCloud > «Скрыть свой e-mail».

Выбираем адрес, который хотим деактивировать и нажимаем «Деактивировать адрес электронной почты», а затем дополнительно подтверждаем кнопкой «Деактивировать».

Как изменить свой скрытый адрес для пересылки электронной почты

Откройте «Настройки» > Apple ID > iCloud > «Скрыть свой e-mail».

Перейдите в раздел «Переадресация».

Выберите один из своих адресов и нажмите «Готово».







Вместе с iOS 15 был представлен сервис iCloud+, одним из основных нововведений которого стала функция «Скрыть e-mail». В этой небольшой заметке мы расскажем, что это такое и как с ней работать.В основу «Скрыть e-mail» лёг сервис «Войти с Apple», предоставляющий пользователям уникальные адреса электронной почты в случайном порядке, пересылающие сообщения на личный почтовый ящик. Это очень полезная возможность, позволяющая сохранить конфиденциальность адреса. Таким образом можно избежать получения нежелательных писем.Для начала нужно убедиться, что на вашем устройстве установлена iOS 15 или более поздняя версия. А теперь поэтапно рассмотрим остальные действия.Теперь вы можете использовать созданный адрес электронной почты для регистрации, а также для заполнения различных веб-форм.Все адреса, созданные с помощью «Скрыть свой e-mail», можно деактивировать в любое время, чтобы больше не получать писем с них. Вот как это сделать.С этого момента вы больше не будете получать электронную почту, отправляемую на деактивированный ящик. Если вы захотите повторно активировать его, найдите адрес в разделе «Неактивные адреса». Они располагаются в нижней части списка. Нажмите повторно и выберите опцию «Повторно активировать адрес». Также в этом меню можно удалить ящик, выбрав «Удалить адрес».Вы можете изменить свой e-mail, на который пересылаются письма с ящиков, созданных в сервисе iCloud+. Вот как это делается.Помимо этого в подписку iCloud+ теперь входит функция «Частный узел». После публичного запуска iOS 15 она будет доступна в стадии бета-тестирования. Подробнее о её работе мы расскажем в ближайшее время.