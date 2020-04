Компания Dolby выпустила на Android и iOS приложение Dolby On. Оно предназначено для музыкантов, блогеров и тех, кто записывает подкасты и ведёт стримы.Dolby On работает как обычный диктофон, но делает с записью какую-то магию. Убираются шумы и искажения, голос и инструменты звучат громче и чётче, расширяется динамический диапазон, громкость выравнивается, а в случае со стереозаписью увеличивается объёмность.Dolby On применяет к записи последовательную обработку несколькими эффектами, и на выходе получается гораздо более качественный результат, чем тот, на который способны обычные диктофоны на смартфонах. Подобного можно добиться использованием хорошего микрофона и компьютерной обработкой звука, но для этого нужны навыки и специальный софт, а Dolby On делает то же самое автоматически.





Для наглядности в приложении можно послушать исходный сигнал и сравнить его с обработанной записью. Если пользователь планирует использовать Dolby On в профессиональных целях (например, для записи вокала или инструментов для песни), в настройках можно выбрать сохранение в формате без сжатия и потери качества.



Dolby On также позволяет записывать видео. Звук в таких роликах тоже проходит многоступенчатую обработку, а к изображению эффекты не применяются. В iOS-версию приложения интегрирован доступ к сервису Twitch, благодаря чему пользователи могут вести живые трансляции с более качественным звуком.





Скачать для Android