Дисплеи смартфонов Galaxy глючат на OneUI 6.1

Олег

Galaxy
Фото: 9to5Google


Пользователи смартфонов Samsung жалуются на странное поведение матрицы с установленной OneUI 6.1. Об этом пишет Phone Arena.

Cогласно источнику, с проблемой столкнулись в основном первые пользователи смартфонов линейки Samsung Galaxy S24. Как известно, на них предустановлена свежая версия OneUI 6.1, которая пока находится в статусе бета-версии для более старых девайсов. Проблема проявляется в том, что дисплей выглядит тусклым и менее ярким при использовании определенной цветовой схемы.

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В смартфонах Samsung предусмотрена настройка цветопередачи матрицы по шаблонам. Пользователи жалуются, что привычная настройка никак не влияет на цветопередачу, хотя обычно она меняет калибровку с яркого на приглушенный цвет, и наоборот. Судя по всему, в OneUI 6.1 закрался баг, который нарушил естественную калибровку цветов.

На Reddit сообщают, что Samsung знает о проблеме и работает над ее устранением. Есть шанс, что при выходе OneUI 6.1 в релиз для других моделей Galaxy бага уже не будет. 

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Источник:
Phone Arena
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