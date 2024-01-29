Samsung улучшила полезную функцию смартфонов Galaxy в OneUI 6.1

Фото: SamMobile



Компания Samsung убрала неудобное ограничение в обновлении OneUI 6.1. Об этом пишет SamMobile.



Речь идет о функции переноса eSIM со смартфона на смартфон. Впервые она появилась в OneUI 5.1 и до сих пор имела ограничение — перенести «симку» можно было только между устройствами Galaxy. Теперь Samsung снимает этот запрет.







Согласно источнику, бета-тестировщики OneUI 6.1 обнаружили возможность переноса eSIM между смартфонами Galaxy и Google Pixel. Компания Google внедрила эту возможность в 2023 году. Разработчик Мишаал Рахман также смог инициировать перенос eSIM с Google Pixel 8 Pro на Galaxy S24 Ultra с OneUI 6.1 на борту.





Фото: Мишаал Рахман



Ранее возможность быстро перенести eSIM при покупке нового смартфона появилась в iPhone и iOS; правда, она работает только между устройствами Apple. Осталось дождаться, когда российские операторы включат возможность быстрого переноса eSIM средствами iOS и Android. Согласно источнику, бета-тестировщики OneUI 6.1 обнаружили возможность переноса eSIM между смартфонами Galaxy и Google Pixel. Компания Google внедрила эту возможность в 2023 году. Разработчик Мишаал Рахман также смог инициировать перенос eSIM с Google Pixel 8 Pro на Galaxy S24 Ultra с OneUI 6.1 на борту.Ранее возможность быстро перенести eSIM при покупке нового смартфона появилась в iPhone и iOS; правда, она работает только между устройствами Apple. Осталось дождаться, когда российские операторы включат возможность быстрого переноса eSIM средствами iOS и Android.