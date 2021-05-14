





Несколько лет назад Apple представила свой инновационный iPhone X, который стал первым смартфоном компании с вырезом. Убрать его даже сейчас не представляется возможным, так как в нем находятся в том числе сенсоры для работы Face ID, которые, в отличие от камеры, не спрятать под дисплеем.И, по слухам, даже в новом iPhone 13 «челка» сохранится — правда, станет несколько меньше. Теперь дизайнер Антонио Де Роса, который уже не один год создает интересные концепты будущих устройств Apple, предложил свое видение смартфона компании без выреза.По его видению, можно сделать выступ, куда поместятся сенсоры для Face ID, а сзади он как раз совпадет с блоком камер. При этом выступ устроен так, что по нему можно совместить два iPhone, как детальки паззла:Разумеется, это всего лишь оригинальный концепт, и едва ли Apple будет создавать такие несимметричные iPhone. Но все еще такой дизайн выглядит достаточно любопытно и свежо — возможно, у него даже найдутся сторонники.