Дизайнер представил концепт лучшего в мире роутера — Apple AirPort (2023)

Создатель реалистичных концептов различных гаджетов Паркер Ортолани показал, как мог выглядеть беспроводной маршрутизатор Apple, если бы компания решила его возродить.Apple представила свой первый роутер AirPort Extreme в январе 2007 года, а спустя 11 лет сняла с продажи все устройства этой категории. Теперь, когда у компании есть огромная экосистема для устройств умного дома, было бы логично возродить маршрутизаторы AirPort для создания идеальной сети HomeKit.Ортолани визуализировал, как мог бы выглядеть современный маршрутизатор Apple. Согласно видению дизайнера, девайс должен быть оснащён небольшим сенсорным интерфейсом в верхней части корпуса для отображения различных состояний сети Wi-Fi, активности Siri, а также уровня громкости встроенных динамиков.Концептуальный AirPort работает под управлением уникальной версии iOS, разработанной специально для управления домашними и офисными сетями. За производительность гаджета отвечает чип A15 Bionic, который сейчас используется в серии iPhone 13, iPhone 14/14 plus, а также в Apple TV 4K.Помимо этого, Apple могла бы использовать сверширокополсные чипы U1/U2 для создания ячеистой сети с помощью AirPort. Такой вариант может стать идеальным решением для больших домов. Разумеется, производитель смог бы также внедрить все топовые функции для защиты пользовательских данных в это устройство.Пока это всего лишь концепт, но вполне вероятно, что в скором будущем Apple всё же возродит роутеры AirPort.

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