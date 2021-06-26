





Утечка предварительной сборки Windows 11 показала, что для установки версии Home требуется учетная запись Microsoft и подключение к интернету. Если вы думали, это изменится после запуска публичной версии, то у нас плохие новости.Компания подтвердила, что для установки Windows 11 Home потребуется наличие подключения к интернету и учетная запись Microsoft. Это необходимо для завершения процесса инсталляции.Напомним, несмотря на то, что Microsoft пыталась скрыть параметр локальной установки Windows 10 без интернета и входа в учетную запись, такая функция была доступна. Судя по всему, компания решила в новой версии операционной системы полностью отказаться от такой возможности.Остается единственный вариант — перейти на Windows 11 Pro. Пока Microsoft еще не подтвердила это. Такой вариант установки был доступен в утечке предварительной сборки. Стоит отметить, что к запуску финальной версии всё может измениться.