Для восьми популярных смартфонов Samsung Galaxy появилась OneUI 6.1

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Компания Samsung выпустила сразу несколько первых тестовых сборок OneUI 6.1. Об этом пишет SamMobile.



Ранее в программу бета-тестирования OneUI 6.1 допускались лишь смартфоны линеек Galaxy S23 и Galaxy S22. Теперь же Samsung выпустила первые бета-версии оболочки сразу для восьми смартфонов, в том числе бюджетных.



