Для восьми популярных смартфонов Samsung Galaxy появилась OneUI 6.1

Фото: SamMobile
Компания Samsung выпустила сразу несколько первых тестовых сборок OneUI 6.1. Об этом пишет SamMobile.
Ранее в программу бета-тестирования OneUI 6.1 допускались лишь смартфоны линеек Galaxy S23 и Galaxy S22. Теперь же Samsung выпустила первые бета-версии оболочки сразу для восьми смартфонов, в том числе бюджетных.
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Согласно источнику, на серверах Samsung обнаружены прошивки, содержащие OneUI 6.1, для следующих смартфонов:
- Galaxy Z Fold 5 / 4
- Galaxy Z Flip 5 / 4
- Galaxy S21
- Galaxy S21 FE
- Galaxy A54
- Galaxy A34.