Для восьми популярных смартфонов Samsung Galaxy появилась OneUI 6.1

Олег

Galaxy
Фото: SamMobile


Компания Samsung выпустила сразу несколько первых тестовых сборок OneUI 6.1. Об этом пишет SamMobile.

Ранее в программу бета-тестирования OneUI 6.1 допускались лишь смартфоны линеек Galaxy S23 и Galaxy S22. Теперь же Samsung выпустила первые бета-версии оболочки сразу для восьми смартфонов, в том числе бюджетных.

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Согласно источнику, на серверах Samsung обнаружены прошивки, содержащие OneUI 6.1, для следующих смартфонов:
  • Galaxy Z Fold 5 / 4
  • Galaxy Z Flip 5 / 4
  • Galaxy S21
  • Galaxy S21 FE
  • Galaxy A54
  • Galaxy A34.
Обновление OneUI 6.1 в конечном счете получат все устройства, которые обновятся на версию 6.0. Финальные сроки релиза этого апдейта пока не называются. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Роман Лесной
–6
Роман Лесной
Остальные что не люди, дайте другие модели обновить, жадность фраера сгубила
2 часа назад в 20:19
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