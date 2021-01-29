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Huawei Nova 4 стал первым Android-смартфоном, чья фронтальная камера была встроена прямо в экран. Этому устройству более двух лет, но тренд, который он запустил, продолжает сохранять актуальность в 2021 году. Основная цель дизайна с отверстием в дисплее — максимально сократить размер рамок. Несмотря на свою практичность, некоторым пользователям больше нравится концепция в вырезами и различными выемками.Большинство производителей позволяют скрывать область с отверстием селфи-камеры, отображая черную полоску строки состояния. Тем не менее если вам нравится такое решение, то вы можете добавить ему функциональности. Разработчик с сайта XDA сделал приложение, позволяющее добавить кольцо с индикатором вокруг отверстия. С его помощью можно быстро узнать уровень заряда устройства. Программа позволяет настроить направление кольца, цвет, толщину и анимацию.Ранее у приложения было несколько версий отдельно для разных устройств. Сегодня он представил универсальную программу — Energy Ring Universal. Теперь она подходит для большинства популярных устройств. Помимо этого была добавлена поддержка нескольких новых моделей, среди которых Galaxy S21 и S21 Ultra. Разработчик также добавил, что работает над поддержкой Galaxy S21 Plus и Galaxy S20 FE.Сейчас Energy Ring Universal поддерживает: