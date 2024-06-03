«Додо Пицца» судится с мессенджером Telegram из-за названия канала

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Сеть пиццерий «Додо Пицца» подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к компании Telegram FZ-LLC, зарегистрированной в ОАЭ. Истец требует вернуть название телеграм-канала, которым завладели «шустрые предприниматели».Как известно, мессенджер позволяет покупать уникальные названия каналов на платформе Fragment. Иногда на площадку попадают комбинации букв, используемые крупными брендами, чем пользуются некоторые люди. Они скупают такие названия за копейки, чтобы продать их намного дороже.По данным РБК, «Додо Пицца» просит признать действия Telegram актами недобросовестной конкуренции, передать название телеграм-канала истцу и внести изменения в условия использования мессенджера, чтобы запретить платформе продавать юзернеймы крупных брендов (правообладателей).Отметим, что аккаунт dodopizza с сентября 2023 года принадлежит анонимному предпринимателю, который продаёт его за $575 000 или сдаёт в аренду за $57 500 в год. Вполне вероятно, что он изначально не принадлежал «Додо Пицце».Юристы считают, что даже в случае выигрыша нет никаких гарантий возврата юзернейма — обязать Telegram что-то сделать практические невозможно, поскольку у мессенджера нет юрлица в России. Блокировать его ради одного названия тоже никто не станет.