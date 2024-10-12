Доигрались? Steam больше не продаёт игры из-за наглости Sony и Ubisoft

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Компания Valve добавила новое окно в меню покупки игр в Steam. Теперь магазин заранее уведомляет пользователей, что они на самом деле не владеют игрой.При оплате любого продукта в корзине появляется плашка, в которой говорится, что покупка цифрового продукта предоставляет только лицензию на его использование в Steam. То есть больше Гейб Ньюэлл и его компания не несут ответственности за удаление игр из библиотек пользователей. Как правило, геймеры зачастую закидывали жалобами на такие недоразумения именно Valve. Хотя по факту игры удаляли те же Ubisoft и PlayStation, например, культовый шутер Concord. Иногда дело доходило до судебных разбирательств. Однако теперь компания обезопасила себя.Более того, в Калифорнии в следующем году вступит в силу закон, который требует от цифровых магазинов чёткого указания того, что пользователи покупают лицензию на свои цифровые медиа.К слову, закон не распространяется на игры, в которых можно загрузить офлайн-установщик, чтобы использовать его без подключения к интернету. Такой есть в магазине GOG.