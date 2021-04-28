В 2016 году в iPhone появилась функция Night Shift, которая позволяет по вечерам и ночам делать экран теплее. По информации Apple, это снижает нагрузку на глаза и упрощает засыпание.
С точки зрения биохимии в этом есть некоторый смысл: в последние годы многие исследования показали, что определенные длины волн, которые мы воспринимаем как синий свет, могут влиять на выработку мелатонина в нашем мозгу. Проще говоря, если вы смотрите перед сном в голубоватые экраны, у вас могут возникнуть проблемы с засыпанием. С учетом того, что многие из нас любят перед сном посидеть в своем смартфоне, не удивительно, что производители стали добавлять в свои гаджеты Night Shift и его аналоги.
Однако недавнее исследование, проведенное Университетом Бригама Янга, ставит под сомнение эффективность таких фильтров. Профессор психологии Чад Дженсен и исследователи из Медицинского центра Цинциннати сравнили качество сна у трех разных групп испытуемых.
Первая группа использовала функцию Night Shift, вторая — нет, а третья группа вообще не пользовалась смартфоном перед сном. Оказалось, что нет заметных различий между тремя группами по общей продолжительности сна, качеству сна и времени, которое потребовалось людям, чтобы заснуть. «Во всей выборке не было различий между тремя группами», — сказал Дженсен. «Night Shift ничем не лучше, чем использование смартфона без него или вообще отказ от смартфона перед сном».
Исследователи считают, что есть другие более важные факторы, которые мешают засыпанию. Они включают когнитивную активность и психологические стимулы — иными словами, гораздо важнее то, что вы смотрите на своем смартфоне перед сном, а не то, включен ли у вас Night Shift или нет.
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