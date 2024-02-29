Долгожданное нововведение Apple Watch внезапно отменилось

Фото: Apple



Компания Apple отказалась от внедрения нового типа дисплеев в свои умные часы. Об этом пишет MacRumors.



Речь идет о матрицах microLED. По слухам, они должны были дебютировать в Apple Watch Ultra 3-го поколения, после чего появиться в более доступных моделях, но теперь этого может не случиться.







Согласно источнику, Apple отменила договоренность с компанией OSRAM, производящей панели microLED — акции компании мгновенно упали на 40% после этой новости. Инсайдеры говорят, что Apple не устроило качество дисплеев, их низкая производительность и дороговизна производства. Есть большая вероятность, что других поставщиков «яблочная» компания искать не будет, а продолжит устанавливать в Watch панели OLED.



Матрицы microLED в теории должны были существенно увеличить яркость дисплеев часов и продлить время их автономной работы. Единственная надежда увидеть такие экраны связана со слухами, что их уже довольно давно разрабатывает сама Apple.