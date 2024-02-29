Долгожданное нововведение Apple Watch внезапно отменилось

Олег

Apple Watch

Фото: Apple

Компания Apple отказалась от внедрения нового типа дисплеев в свои умные часы. Об этом пишет MacRumors.

Речь идет о матрицах microLED. По слухам, они должны были дебютировать в Apple Watch Ultra 3-го поколения, после чего появиться в более доступных моделях, но теперь этого может не случиться.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Согласно источнику, Apple отменила договоренность с компанией OSRAM, производящей панели microLED — акции компании мгновенно упали на 40% после этой новости. Инсайдеры говорят, что Apple не устроило качество дисплеев, их низкая производительность и дороговизна производства. Есть большая вероятность, что других поставщиков «яблочная» компания искать не будет, а продолжит устанавливать в Watch панели OLED.

Матрицы microLED в теории должны были существенно увеличить яркость дисплеев часов и продлить время их автономной работы. Единственная надежда увидеть такие экраны связана со слухами, что их уже довольно давно разрабатывает сама Apple. 

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple признала проблему призрачных касаний в Apple Watch Series 9 и Ultra 2
Назван шокирующий ценник Apple Watch Ultra 3. Кто вообще это купит?!
Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь дня всех влюблённых

Рекомендации

Рекомендации

OneUI 6.0 ломает смартфоны Samsung Galaxy, которые обновились раньше остальных
Вышла Google Camera 9.2 с совершенно новым дизайном
«Сбербанк» изменил условия использования бонусов «Спасибо»
OZON изменил правила возврата товаров

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4937
Mers
«Галя, у нас опять отмена»😕
Сегодня в 00:41
#