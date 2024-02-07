Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь дня всех влюблённых

Фархад
Watch

Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новом состязании активности и получить специальные награды, приуроченные ко дню святого Валентина.

Основное условие для получения специального значка — запустить любую 30-минутную тренировку 14 февраля. После заполнения зелёного кольца, вы получите уведомление о новом достижении.

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Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.

watch

Ну а если вы пропустите этот день, вы всегда можете сменить дату в iPhone и закрыть нужные кольца активности для получения ачивки.
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Комментарии

tellurian
+2676
tellurian
К китайскому новому году будет что?
час назад в 17:41
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Фархад Усманов
+94
Фархад Усманов tellurian
нет, только эйрподсы с гравировкой и только в нескольких азиатских странах
час назад в 17:58
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