Apple запускает новый челлендж для пользователей Apple Watch в честь дня всех влюблённых

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Владельцы смарт-часов Apple смогут принять участие в новом состязании активности и получить специальные награды, приуроченные ко дню святого Валентина.Основное условие для получения специального значка — запустить любую 30-минутную тренировку 14 февраля. После заполнения зелёного кольца, вы получите уведомление о новом достижении.Помимо уникальных медалей, пользователям Apple Watch станут доступны новые анимированные стикеры, которые можно использовать в iMessage и FaceTime.Ну а если вы пропустите этот день, вы всегда можете сменить дату в iPhone и закрыть нужные кольца активности для получения ачивки.