Долгожданное приложение для Samsung Galaxy наконец пришло в Россию

Фото: SamMobile



Компания Samsung объявила о выходе в российском Galaxy Store своего приложения для кастомизации экрана смартфона. Об этом пишет Rozetked.



Согласно источнику, речь идет об утилите Samsung Good Lock — инструменте для гибкой настройки внешнего вида экрана блокировки, внешнего дисплея складных смартфонов Galaxy и других частей системы.







Приложение разделено на несколько модулей, которые отвечают за разные элементы интерфейса — дизайн шторки уведомлений, часов на локскрине и так далее. Модуль MultiStar как раз отвечает за кастомизацию внешнего экрана на «раскладушках».



Скачать Samsung Good Lock можно уже Приложение разделено на несколько модулей, которые отвечают за разные элементы интерфейса — дизайн шторки уведомлений, часов на локскрине и так далее. Модуль MultiStar как раз отвечает за кастомизацию внешнего экрана на «раскладушках».Скачать Samsung Good Lock можно уже сейчас по этой ссылке