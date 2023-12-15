Долгожданное приложение для Samsung Galaxy наконец пришло в Россию

Олег

Galaxy

Фото: SamMobile

Компания Samsung объявила о выходе в российском Galaxy Store своего приложения для кастомизации экрана смартфона. Об этом пишет Rozetked.

Согласно источнику, речь идет об утилите Samsung Good Lock — инструменте для гибкой настройки внешнего вида экрана блокировки, внешнего дисплея складных смартфонов Galaxy и других частей системы.

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Приложение разделено на несколько модулей, которые отвечают за разные элементы интерфейса — дизайн шторки уведомлений, часов на локскрине и так далее. Модуль MultiStar как раз отвечает за кастомизацию внешнего экрана на «раскладушках».

Скачать Samsung Good Lock можно уже сейчас по этой ссылке

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Источник:
Rozetked
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