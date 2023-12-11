OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy. Хорошо, что Apple так не делает!

Олег

Фото: SamMobile

Фото: SamMobile

Компания Samsung не смогла добиться международной унификации прошивок для своих смартфонов. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, в 2023 году Samsung неплохо постаралась, чтобы ускорить разработку обновлений Android для своих смартфонов Galaxy. От запуска первой бета-версии до релиза OneUI 6.0 прошло рекордно мало времени. Однако пользователи всё равно разочарованы одним существенным недостатком.

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В отличие от Apple, которая выпускает обновления iOS сразу для всего мира и на все свои поддерживаемые устройства, Samsung продолжает сегментировать владельцев Galaxy по регионам. Например, для жителей Великобритании и Индии OneUI 6 уже давно доступна, а пользователи из многих других стран всё еще ждут релиза. В итоге владельцы одних и тех же моделей смартфонов используют разные прошивки, поскольку апдейт выходит не для всех сразу.

Samsung уже увеличила срок поддержки своих смартфонов до сопоставимого с Apple уровня. Теперь, чтобы всерьез конкурировать с ней, компании просто необходимо начать выпускать обновления ПО сразу для всех пользователей, чтобы никто не чувствовал себя обделенным. 

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Источник:
SamMobile
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