OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy. Хорошо, что Apple так не делает!

Фото: SamMobile



Компания Samsung не смогла добиться международной унификации прошивок для своих смартфонов. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, в 2023 году Samsung неплохо постаралась, чтобы ускорить разработку обновлений Android для своих смартфонов Galaxy. От запуска первой бета-версии до релиза OneUI 6.0 прошло рекордно мало времени. Однако пользователи всё равно разочарованы одним существенным недостатком.







В отличие от Apple, которая выпускает обновления iOS сразу для всего мира и на все свои поддерживаемые устройства, Samsung продолжает сегментировать владельцев Galaxy по регионам. Например, для жителей Великобритании и Индии OneUI 6 уже давно доступна, а пользователи из многих других стран всё еще ждут релиза. В итоге владельцы одних и тех же моделей смартфонов используют разные прошивки, поскольку апдейт выходит не для всех сразу.



Samsung уже увеличила срок поддержки своих смартфонов до сопоставимого с Apple уровня. Теперь, чтобы всерьез конкурировать с ней, компании просто необходимо начать выпускать обновления ПО сразу для всех пользователей, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.