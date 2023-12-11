OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy. Хорошо, что Apple так не делает!

Фото: SamMobile
Компания Samsung не смогла добиться международной унификации прошивок для своих смартфонов. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, в 2023 году Samsung неплохо постаралась, чтобы ускорить разработку обновлений Android для своих смартфонов Galaxy. От запуска первой бета-версии до релиза OneUI 6.0 прошло рекордно мало времени. Однако пользователи всё равно разочарованы одним существенным недостатком.
Компания Samsung не смогла добиться международной унификации прошивок для своих смартфонов. Об этом пишет SamMobile.
Согласно источнику, в 2023 году Samsung неплохо постаралась, чтобы ускорить разработку обновлений Android для своих смартфонов Galaxy. От запуска первой бета-версии до релиза OneUI 6.0 прошло рекордно мало времени. Однако пользователи всё равно разочарованы одним существенным недостатком.
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В отличие от Apple, которая выпускает обновления iOS сразу для всего мира и на все свои поддерживаемые устройства, Samsung продолжает сегментировать владельцев Galaxy по регионам. Например, для жителей Великобритании и Индии OneUI 6 уже давно доступна, а пользователи из многих других стран всё еще ждут релиза. В итоге владельцы одних и тех же моделей смартфонов используют разные прошивки, поскольку апдейт выходит не для всех сразу.
Samsung уже увеличила срок поддержки своих смартфонов до сопоставимого с Apple уровня. Теперь, чтобы всерьез конкурировать с ней, компании просто необходимо начать выпускать обновления ПО сразу для всех пользователей, чтобы никто не чувствовал себя обделенным.
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