AliExpress

Рубль укрепился — цены на AliExpress резко рухнули

Александр


В первый день после новогодних праздников рубль показал укрепление. На Мосбирже он торгуется по курсу чуть ниже 70 рублей за доллар, тогда как перед Новым годом он достигал 78 рублей.

Маркетплейс AliExpress моментально отреагировал на биржевые изменения снижением внутреннего курса, по которому цены пересчитываются из долларов в рубли. Ещё несколько дней назад цены на AliExpress были неадекватно высокими, поскольку доллар считался примерно по 80 рублей, а теперь курс упал до 75,60 р. за один доллар.

Не исключено, что рубль продолжит укрепляться в ближайшие дни и недели, поэтому вполне вероятно, что доллар «подешевеет» ещё сильнее. Но уже сейчас внутренний курс AliExpress вполне комфортный, поскольку он лишь на 4 с небольшим рубля превышает рыночный. Это довольно редкая ситуация, ведь обычно курс там выше рыночного чуть ли не на 10 рублей.

Если у вас лежат товары в «Избранном», проверьте, насколько они подешевели — возможно, до вполне приемлемого уровня. На нашем сайте вы можете найти подборки товаров с AliExpress, который мы посчитали интересными и достойными покупки.
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Комментарии

+196
Fantomas99
ну может и не 78, а только 72. Что тоже не слабо!
46 минут назад
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+844
Ufoer Fantomas99
Укрепление на 10 рублей с декабря. Отрицательное, как это сейчас модно.
19 минут назад
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