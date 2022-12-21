7 практичных полезных и функциональных гаджетов с AliExpress

Как всегда собрали подборку из товаров на AliExpress по хорошим ценам, которые можно купить в подарок или для себя.
Корпус для пауэрбанка
В корпус помещается до 8 аккумуляторов формата 18650, есть дисплей отображающий уровень заряда. Когда элементы питания выйдут из строя, просто замените их на новые, вместо покупки нового гаджета.
Из отзывов: корпус хорошего качества. Очень удобно, что можно его неоднократно разбирать, не боясь поломать фиксаторы — все крепится с помощью болтиков, которые идут в комплекте (+ отвертка). Индикатор немного раздражает красным ярким светом и минимальной информативностью, но корректно показывает информацию о батареях. Доставили быстро.
Купить корпус для пауэрбанка от 444 р.
Зарядное устройство с 3 портами мощностью 65 Вт
Адаптер фирмы Essager оснащен двумя разъёмами USB Type-C, через который можно передавать ток мощностью до 65 Вт, а так же разъёмом USB-А. Поддерживается функция быстрой зарядки и отключения при полном аккумуляторе.
Из отзывов: отличное зарядное устройство. Мощное , заряжает быстро, не нагревается. Позволяет одновременно заряжать 3 устройства, в том числе ноутбуки и одновременно подходит для розеток европейского стандарта и американского.
Купить зарядное устройство 940 р.
Недорогой 22-дюймовый IPS-монитор
Дисплей поддерживает разрешение 1920×1080, частоту обновления 75 Гц и угол обзора 178°. Вариант отлично подойдет для офисных задач без лишних переплат за бренд.
Из отзывов: отличный монитор за свои деньги. Материал корпуса хороший, приятный. Цветность нормальная, настройки работаю хорошо. Пришёл хорошо упакован. Пиксели все целые, дефектов не обнаружил. Покупкой доволен.
Купить монитор от 7 443 р.
SSD-диск Kingston
Высокоскоростной SSD-накопитель от проверенного бренда позволит быстро переносить большие объемы информации или запускать игры и приложения, которые требуют особо быстрой обработки данных.
Из отзывов: владею таким же SSD на 120 ГБ и уже 4 года на нём отлично система летает, и у родственников у одних на 120 ГБ, других на 240 ГБ такие же SSD уже 4 года стоят и также отлично работают. Так что в плане цена-качество эти SSD считаю лучшими.
Мощный светодиодный прожектор
Светодиодный фонарь мощностью 25 Вт имеет 3 уровня яркости и режим стробоскопа. Есть возможность установки на землю при помощи комплектного штатива. По словам производителя дальность освещения достигает 500 метров, а заряда аккумулятора хватает на 10 часов. Для подзарядки по кабелю Micro USB потребуется 5-8 часов.
Из отзывов: не ожидал такого результата. Свет очень яркий. Рекомендую.
Купить прожектор от 1 690 р.
Зарядная станция для геймпадов Xbox с аккумуляторами в комплекте
В комплект входит сама станция на два аккумулятора на 2550 мАч и сменные крышечки необходимые для подачи заряда. Геймпады будут аккуратно стоять в подставке и одновременно заряжаться.
Из отзывов: очень порадовала комплектация. Все подошло как родное. Заряд на один акб 0.34 ампера, когда оба акб на заряде — 0.67 ампера. Зарядный блок на 1 ампер нужно. Разъем type-c. Рекомендую к покупке.
Купить зарядную станцию для геймпадов Xbox от 1424 р.
Умный браслет Xiaomi Mi Band 7 Pro
Модель получила большой AMOLED-дисплей на 1,64 дюйма, емкий аккумулятор обеспечит автономность до 2 недель в зависимости от включенных функций, а также встроенный GPS-модуль и множество датчиков, включая измерение уровня кислорода в крови.
Из отзывов: товар доставили быстро. Качество хорошее. Описание полное. Все хорошо, все работает.
Купить Xiaomi Mi Band 7 Pro от 4 641 р.
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