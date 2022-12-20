AliExpress Steam Deck

Steam Deck продают на AliExpress рекордно дёшево. В российских магазинах почти в два раза дороже

Александр


Мы нашли на AliExpress игровую консоль Steam Deck по рекордно низким для российского рынка ценам — 40 990 р. за версию с 64 ГБ и 59 990 р. за версию с 512 ГБ. Для сравнения, в DNS они стоят 67 999 р. и 99 990 р. соответственно.

В Steam Deck установлен кастомный процессор AMD с графическим чипом геймерского уровня, 7-дюймовый экран с разрешением HD и частотой обновления 60 Гц и аккумулятор, которого хватает от 2 до 8 часов игры в зависимости от нагрузки. В корпус встроены джойстики, триггеры, кнопки и сенсорные панели, а также предусмотрен стереозвук.

Steam Deck позволяет играть почти во все в игры из каталога Steam. Консоль оснащена начинкой, производительности которой достаточно для запуска высокотребовательных игр со средними настройками качества. Накопитель можно расширить с помощью карты памяти.

Продавец отправляет товар с российского склада, поэтому доставка осуществляется быстро (примерно за полторы-две недели), и есть шанс успеть обзавестись консолью к Новому году. Судя по отзывам, покупателям приходит консоль, предназначенная для американского рынка, новая, с заводской упаковкой и пломбами. Единственный недостаток — зарядник с плоской вилкой по американскому стандарту, поэтому придётся найти переходник или использовать консоль с другой зарядкой.

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