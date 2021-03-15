





«ЭР-Телеком Холдинг» (бренд Дом.ru) совместно с компанией Nokia планируют запустить в Москве и Санкт-Петербурге пилотные сети 5G. Всего будет запущено около 50 пилотных зон.Государственная комиссия по радиочастотам выделила «ЭР-Телеком Холдингу» частотные диапазоны 4,8–4,99 ГГц и 27 ГГц. Предполагаются, что эти сети будут предназначены для бизнеса (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), но не исключено, что к ним смогут подключаться и обычные пользователи.В пилотных зонах будут использоваться базовые станции 5G компании Nokia из линейки Airscale: системный модуль Nokia AirScale System Module, позволяющий в максимальной конфигурации обслуживать устройства с суммарной скоростью жоступа до 84 Гбит/с, и компактная активная антенна mmWave, на которой установлен мировой рекорд пропускной способности 5G для коммерческих устройств (4,7 Гбит/с). Сервисы 5G от «ЭР-Телеком Холдинга» и Nokia должны будут появиться в тех зонах, где нет возможности проложить кабельные каналы связи или там, где требуется быстрый вывод услуг на рынок.