Оператор сотовой связи МТС объявил о запуске первой в России коммерчески доступной сети 5G. Она доступна в 14 популярных местах Москвы.
Воспользоваться этой сетью могут абоненты МТС со смартфонами, обладающими поддержкой 5G в частотном диапазоне n79 (4,4-5 ГГц). Оборудование обеспечивает доступ в интернет со скоростью до 1,5 гигабит в секунду. Трафик в этих сетях бесплатный и не ограничивается по скорости и объёму.
Смартфоны не смогут подключаться к сети 5G самостоятельно. Оператор будет автоматически выбирать участников тестирования пилотного проекта и при приближении к зоне действия сети будет присылать им SMS-соообщение с предложением активировать настройки для доступа к сети. После применения этих настроек смартфон в дальнейшем сможет подключаться с сети 5G без дополнительных действий со стороны пользователя.
Каким моделям смартфонов оператор будет предоставлять настройки для подключения с 5G-сети, неизвестно. Напомним, что при внедрении LTE смартфоны на базе Android с поддержкой этой технологии подключались к новым сетям автоматически, а айфоны — только после получений от оператора специальных настроек, которые согласовывались с Apple.
Список мест в Москве, где доступна сеть 5G от МТС:
- Никольский пассаж, Ветошный переулок
- Лубянская площадь, улица Большая лубянка, Центральный детский магазин
- Улица Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»
- Улица Большая Дмитровка, Театральный проезд, улица Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж
- Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная
- Новопушкинский сквер, Тверской бульвар, МХАТ
- ЦПКиО имени М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистенская набережные
- Пресненская и Краснопресненская набережные у делового центра «Москва-Сити», набережная Тараса Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»
- Университетская площадь у здания МГУ
- Смотровая площадка на Воробьевых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark
- Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»
- Развлекательный центр «Остров мечты»
- Главная аллея и каток ВДНХ
- Инновационный центр «Сколково» в районе улицы Малевича
По имеющимся данным, к работе в сетях пятого поколения от MTC уже сейчас технически готовы более 50 моделей смартфонов ASUS, Honor, HUAWEI, Meizu, Xiaomi и ZTE с поддержкой band n79 в полосе частот 4,4-5,0 ГГц. При этом у многих устройств работа 5G в России заблокирована на уровне прошивки и для активации требует выпуска обновления со стороны производителей. Сообщается, что Apple и Samsung включат аппаратную поддержку нужного диапазона после официального запуска сетей 5G в России. На данный момент опробовать 5G могут владельцы некоторых моделей HUAWEI и Xiaomi. В частности, была проверена работоспособность на HUAWEI P40, Honor 30 и Xiaomi Mi 10 Pro 5G.
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Нет, я не против, но разве не точно LTE?