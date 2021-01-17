В районе французского Лиможа противники сетей пятого поколения (5G) сожгли оборудование мобильного оператора Orange, оставив местных жителей без связи, телевидения и радио. Об это сообщает газета Le Figaro.
Сообщается, что неустановленные личности 11 января подожгли 23-метровую вышку. С пожаром боролись несколько пожарных бригад, а после этого инцидента 1,5 миллиона французов остались без доступа к связи. По словам компании TDF, которая отвечает за телерадио инфраструктуру, необходима «колоссальная работа» для устранения последствий поджога.
Издание Le Populaire du Centre получило письмо от группы под названием «Комитет за отмену 5G», взявшей на себя ответственность за случившееся. Они заявляют, что технология 5G несёт угрозу миру и объявляют ей войну. Уничтожение вышки группировка назвала «Операцией за шум ветра и пение птиц».
Напомним, ранее подобные случаи были зафиксированы в Великобритании, России, ЮАР, странах ЕС, а также в Северной и Южной Америке. Участники поджогов уверены, что пятое поколение связи вызвало пандемию COVID-19 и оказывает негативное влияние на здоровье людей и животных.
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Людям пообещали большие скорости передач, и они рты поразевали и слюни от жажды понапускали, а каково природе, да пох. Нам и 4G хватает с головой и кабельного интернета.
Нет никаких оснований полагать, что вышки настолько вредны, как в этом уверены сторонники теории заговора.
И уж тем более не стоит что-либо сжигать.