Игры

Тормоза года: названы игры с самой ужасной оптимизацией

Артем
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В топ вошли игры которые тормозят даже на самых прокаченных компах и современных консолях. 

Большинству игроков уже не привыкать, что даже самые дорогие игровые проекты выходят недоделанными, полны багов или жутко тормозят. На это решило обратить внимание издательство DSOGaming, составив свой антирейтинг игр, которые вышли слишком рано и расстроили геймеров плохой оптимизацией. Некоторые ошибки на данный момент уже исправлены, но на старте они действительно были далеки от идеала.

Самые тормозные игры 2022 года

  • The Witcher 3 (Next-Gen обновление)
  • The Callisto Protocol (при включенной трассировке лучей)
  • Gotham Knights
  • Dynasty Warriors 9 Empires
  • Syberia: The World Before
  • Stranger of Paradise Final Fantasy Origin
  • Saints Row
  • Steelrising
  • ELEX 2
  • Destroy All Humans! 2 — Reprobed.

Ранее мы опубликовали топ наших любимых игр за прошедший 2022 год.
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Источник:
Dsogaming
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Комментарии

+13
woofeer
Ведьмак 3 на пс5 прям порадовал!🤦‍♂️Если куплена цифровая версия в русском аккаунте, то хрен ты обновишься! А вот если у тебя есть диск, то пожалуйста🤣 через Польшу, Турцию…. Без проблем👍
28 минут назад
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