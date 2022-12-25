Итоги года: лучшие игры 2022 по версии iGuides

Уходящий год стал не самым легким для игровой индустрии. Во всяком случае в нашей стране. Но всё же мы продолжали ждать, следить, играть и выбрали несколько проектов, которые понравились нам больше всего.
Мы уже подвели итоги и составили личный топ в следующих категориях:
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- Планшеты
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Elden Ring
Компания From Software и Хидэтака Миядзаки, не изменяя своим принципам создали новый фэнтезийный мир полный боли, страданий и отчаяния. Впрочем, ничего другого игроки знакомые с серией игр Dark Souls и не ждали. Это всё тот же экшен с высоким уровнем сложности, богатым лором и мрачной стилистикой, но на этот раз узкие коридоры сменились на открытый мир. Кроме того, к созданию сценария приложил руку сам Джордж Мартин — отец «Игр Престолов». Elden Ring получила четыре премии на The Game Awards 2022 в категориях: «Лучшая игра», «Лучшая работа геймдиректора», «Лучшая RPG» и «Лучший арт».
Доступные платформы: PlayStation 4, 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows.
The Stanley Parable Ultra Deluxe
Проект студии Galactic Cafe наполненный философским подтекстом, абсурдными ситуациями и неординарным юмором, заставляет перепроходить один и тот же сюжет раз за разом, получая множество разных концовок. Обновленную версию симулятора ходьбы о простом офисном работнике, очень знатно подкрутили. Не столько графически, сколько объемом нового контента. Можно сказать, что получилось полноценное продолжение, на что разработчики непрозрачно намекают.
Доступные платформы: Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, macOS, Windows, Linux.
Prodeus
Игра от Bounding Box Software совместила в себе стилистику ретро-шутеров 90-х годов и графические возможности современных проектов. Как итог, мы получили динамичный боевик с кучей оружия и минимумом лишних телодвижений. Никакого крафта, гринда и прочей шелухи. Чистый экшен — беги и уничтожай демонов. Что еще нужно для веселого времяпрепровождения. Всем фанатам старого доброго Doom и Quake — обязательно к ознакомлению.
Платформы: PlayStation 4, 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, macOS, Nintendo Switch.
Scorn
Мрачное биомеханическое путешествие в подсознании Х.Р. Гигера (создатель Чужих) и один из долгожданных долгостроев от Ebb Studio. Проект получился очень противоречивым, за счет своей специфичности сюжета и боёвки. Зато в красоте Scorn не откажешь. Пожалуй одна самых впечатляющих игр уходящего года, которую оценят любители неординарной фантастики с дикой примесью артхауса.
Платформы: Xbox Series X|S, Windows.
Callisto Protocol
Космический хоррор от главного идейного создателя Dead Space Глена Скофилда, обещался заткнуть за пояс всё, что вы раньше видели и боялись в играх. И хоть разработчики из Striking Distance переборщили с амбициями, на выходе получился очень крепкий боевик на не самую популярную, но интересную тематику. Кроме того, графически Callisto Protocol очень хорош, а простая и необычная механика боя возвращает нас в конец 00-х годов, когда ты просто играешь, следишь за сюжетом и не отвлекаешься на лишние активности.
Платформы: PlayStation 4, 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows.
Vampire Survivors
А это наш любимчик 2022 года. Да-да, бездумная пиксельная поделка, созданная одним человеком, который просто хотел фана, а не денег. Модельки взятые из бесплатных стоков, отсутствие боевой системы, бесконечные волны врагов, перемешались и превратились в самую залипательную игру, которая по популярности обходит многие дорогостоящие игры. Просто ходи и выбирай апгрейды повышая уровень. Главное — не запускать очередной забег перед важным делом, велик шанс увлечься на час другой.
Платформы: Android, Xbox One, iOS, Xbox Series X|S, Windows, Mac OS.
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