Итоги года: лучшие игры 2022 по версии iGuides

Уходящий год стал не самым легким для игровой индустрии. Во всяком случае в нашей стране. Но всё же мы продолжали ждать, следить, играть и выбрали несколько проектов, которые понравились нам больше всего.



Мы уже подвели итоги и составили личный топ в следующих категориях:





Elden Ring

The Stanley Parable Ultra Deluxe

Prodeus

Scorn

Callisto Protocol

Vampire Survivors

Компания From Software и Хидэтака Миядзаки, не изменяя своим принципам создали новый фэнтезийный мир полный боли, страданий и отчаяния. Впрочем, ничего другого игроки знакомые с серией игр Dark Souls и не ждали. Это всё тот же экшен с высоким уровнем сложности, богатым лором и мрачной стилистикой, но на этот раз узкие коридоры сменились на открытый мир. Кроме того, к созданию сценария приложил руку сам Джордж Мартин — отец «Игр Престолов». Elden Ring получила четыре премии на The Game Awards 2022 в категориях: «Лучшая игра», «Лучшая работа геймдиректора», «Лучшая RPG» и «Лучший арт».PlayStation 4, 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows.Проект студии Galactic Cafe наполненный философским подтекстом, абсурдными ситуациями и неординарным юмором, заставляет перепроходить один и тот же сюжет раз за разом, получая множество разных концовок. Обновленную версию симулятора ходьбы о простом офисном работнике, очень знатно подкрутили. Не столько графически, сколько объемом нового контента. Можно сказать, что получилось полноценное продолжение, на что разработчики непрозрачно намекают.Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, macOS, Windows, Linux.Игра от Bounding Box Software совместила в себе стилистику ретро-шутеров 90-х годов и графические возможности современных проектов. Как итог, мы получили динамичный боевик с кучей оружия и минимумом лишних телодвижений. Никакого крафта, гринда и прочей шелухи. Чистый экшен — беги и уничтожай демонов. Что еще нужно для веселого времяпрепровождения. Всем фанатам старого доброго Doom и Quake — обязательно к ознакомлению.PlayStation 4, 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, macOS, Nintendo Switch.Мрачное биомеханическое путешествие в подсознании Х.Р. Гигера (создатель Чужих) и один из долгожданных долгостроев от Ebb Studio. Проект получился очень противоречивым, за счет своей специфичности сюжета и боёвки. Зато в красоте Scorn не откажешь. Пожалуй одна самых впечатляющих игр уходящего года, которую оценят любители неординарной фантастики с дикой примесью артхауса.Xbox Series X|S, Windows.Космический хоррор от главного идейного создателя Dead Space Глена Скофилда, обещался заткнуть за пояс всё, что вы раньше видели и боялись в играх. И хоть разработчики из Striking Distance переборщили с амбициями, на выходе получился очень крепкий боевик на не самую популярную, но интересную тематику. Кроме того, графически Callisto Protocol очень хорош, а простая и необычная механика боя возвращает нас в конец 00-х годов, когда ты просто играешь, следишь за сюжетом и не отвлекаешься на лишние активности.PlayStation 4, 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows.А это наш любимчик 2022 года. Да-да, бездумная пиксельная поделка, созданная одним человеком, который просто хотел фана, а не денег. Модельки взятые из бесплатных стоков, отсутствие боевой системы, бесконечные волны врагов, перемешались и превратились в самую залипательную игру, которая по популярности обходит многие дорогостоящие игры. Просто ходи и выбирай апгрейды повышая уровень. Главное — не запускать очередной забег перед важным делом, велик шанс увлечься на час другой.

Платформы: Android, Xbox One, iOS, Xbox Series X|S, Windows, Mac OS.

