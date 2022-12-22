На ПК появился эмулятор PlayStation 4

Разработчик Джон Эмус продемонстрировал запуск игр для PlayStation 4 на компьютерах с помощью эмулятора fpPS4. Ранее он же создал работоспособный эмулятор PlayStation 3.
В видеороликах, демонстрирующем возможности fpPS4, показан запуск 65 игр, но в основном это инди-проекты. Общая продолжительность записи геймплея около трёх часов. Эмулятор fpPS4 находится на ранней стадии разработки, поэтому его возможности ограничены, а в некоторых играх наблюдаются сильные просадки частоты кадров даже без видимых причин.
В эмуляторе fpPS4 можно запускать только лицензионные игры, которые пользователь добавил в свою коллекцию PlayStation, так что пиратам здесь ловить нечего. Несмотря на это, некоторые студии наверняка будут против возможности запускать их игры на компьютерах с помощью такой утилиты. И это вполне логично: если они захотят, то сами портируют игры на ПК, а подобные эмуляторы наносят вред их репутации, ведь игроки могут подумать, что глюки вызваны ошибками, допущенными разработчиками, а не проблемами кроссплатформенной совместимости.
Известно, что Sony работает над собственным лаунчером игр, который позволит запускать консольные игры на компьютерах. Кроме того, некоторые консольные игры, которые были эксклюзивами PlayStation, иногда переиздаются для ПК.