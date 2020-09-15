«На всех платформах вышло самое крупное обновление для DOOM и DOOM II, добавляющее управление касанием, поддержку контроллеров и геймпадов и разрешения экрана в формате 16:9! Мы также повысили производительность и добавили поддержку дисплеев с частотой обновления 120 Гц, которую можно включить в настройках графики», — Bethesda.







Не стоит отрицать, что оригинальные DOOM и DOOM II популяризовали жанр шутеров от первого лица, а еще благодаря этим играм мы получили знаменитую вселенную, в которой до сих пор выходят достойные игры, например, недавний Eternal и перезапуск 2016 года. Во времена выхода первых двух частей было бы фантастикой представить, что эти игры можно будет уместить в небольшое устройство размером с колоду карт и взять с собой куда угодно.Bethesda обновила порты этих двух классических игр для iOS, и теперь они стали лучше, чем когда-либо.Одним из самых заметных нововведений стал капитальный ремонт органов управления. Перенос компьютерных игр на мобильные устройства всегда был проблемой, поскольку те вещи, которые хорошо работают с клавиатурой или мышью (в случае с играми DOOM в первую очередь с клавиатурой), не всегда удачно адаптируются под управление с помощью сенсорных экранов. В обновлении добавили дополнительные настройки, среди которых легкий доступ к вторичному оружию над виртуальным джойстиком. Стоит отметить, что сенсорные элементы управления подходят не всем, поэтому Bethesda добавила поддержку контроллеров.Широкоэкранный формат значительно улучшает внешний вид игры, но для любителей соотношения сторон 4:3 такая опция останется в настройках. Изменяемые параметры FPS 30, 60 и 120 кадров в секунду сделают игру еще более плавной и приятной для глаз.В качестве небольшой иронии можно вспомнить, что во времена выхода DOOM игра была доступна только на ПК, а владельцы Mac были обделены культовым релизом. Спустя почти четверть века эта ошибка наконец-то исправлена и у фанатов Apple есть очень достойная версия игры, которую они могут взять с собой на мобильных устройствах, будь то iPhone, iPod или iPad. DOOM, DOOM II и DOOM 3 также доступны на Nintendo Switch, Xbox One, и PS4.