Не стоит отрицать, что оригинальные DOOM и DOOM II популяризовали жанр шутеров от первого лица, а еще благодаря этим играм мы получили знаменитую вселенную, в которой до сих пор выходят достойные игры, например, недавний Eternal и перезапуск 2016 года. Во времена выхода первых двух частей было бы фантастикой представить, что эти игры можно будет уместить в небольшое устройство размером с колоду карт и взять с собой куда угодно.
Bethesda обновила порты этих двух классических игр для iOS, и теперь они стали лучше, чем когда-либо.
«На всех платформах вышло самое крупное обновление для DOOM и DOOM II, добавляющее управление касанием, поддержку контроллеров и геймпадов и разрешения экрана в формате 16:9! Мы также повысили производительность и добавили поддержку дисплеев с частотой обновления 120 Гц, которую можно включить в настройках графики», — Bethesda.
Одним из самых заметных нововведений стал капитальный ремонт органов управления. Перенос компьютерных игр на мобильные устройства всегда был проблемой, поскольку те вещи, которые хорошо работают с клавиатурой или мышью (в случае с играми DOOM в первую очередь с клавиатурой), не всегда удачно адаптируются под управление с помощью сенсорных экранов. В обновлении добавили дополнительные настройки, среди которых легкий доступ к вторичному оружию над виртуальным джойстиком. Стоит отметить, что сенсорные элементы управления подходят не всем, поэтому Bethesda добавила поддержку контроллеров.
Широкоэкранный формат значительно улучшает внешний вид игры, но для любителей соотношения сторон 4:3 такая опция останется в настройках. Изменяемые параметры FPS 30, 60 и 120 кадров в секунду сделают игру еще более плавной и приятной для глаз.
В качестве небольшой иронии можно вспомнить, что во времена выхода DOOM игра была доступна только на ПК, а владельцы Mac были обделены культовым релизом. Спустя почти четверть века эта ошибка наконец-то исправлена и у фанатов Apple есть очень достойная версия игры, которую они могут взять с собой на мобильных устройствах, будь то iPhone, iPod или iPad. DOOM, DOOM II и DOOM 3 также доступны на Nintendo Switch, Xbox One, и PS4.
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