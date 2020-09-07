Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv — foone (@Foone) September 7, 2020







Пользователь твиттера с ником foone разобрал электронный тест на беременность и обнаружил, что внутри него установлен компьютер, вычислительные мощности которого превосходят многие машины из 90-х. А это значит, что на нём можно запустить Doom, что и сделал экспериментатор.Пришлось немного модифицировать необычный гаджет — foone установил монохромный OLED-дисплей с разрешением 128×32 пикселя вместо стандартного LCD-экрана с крайне низким разрешением, пригодным только для отображения текса.Cначала foone просто вывел на экран запись игры, а затем смог в реальности запустить Doom на «железе» теста на беременность. Для управления игрой он использовал небольшую клавиатуру.Конечно, из-за низкого качества картинки играть в Doom на тесте на беременность довольно сложно. Тем не менее, этот эксперимент в очередной раз доказал, что эту игру можно запустить на чём угодно, что обладает экраном и хотя бы минимальной памятью и вычислительными возможностями.