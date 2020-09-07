Doom

Пользователь твиттера с ником foone разобрал электронный тест на беременность и обнаружил, что внутри него установлен компьютер, вычислительные мощности которого превосходят многие машины из 90-х. А это значит, что на нём можно запустить Doom, что и сделал экспериментатор.

Пришлось немного модифицировать необычный гаджет — foone установил монохромный OLED-дисплей с разрешением 128×32 пикселя вместо стандартного LCD-экрана с крайне низким разрешением, пригодным только для отображения текса. 


Cначала foone просто вывел на экран запись игры, а затем смог в реальности запустить Doom на «железе» теста на беременность. Для управления игрой он использовал небольшую клавиатуру.

Конечно, из-за низкого качества картинки играть в Doom на тесте на беременность довольно сложно. Тем не менее, этот эксперимент в очередной раз доказал, что эту игру можно запустить на чём угодно, что обладает экраном и хотя бы минимальной памятью и вычислительными возможностями.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Какая игра стала самой скачиваемой в PS Plus Какая игра стала самой скачиваемой в PS Plus

В PlayStation Store началась новая распродажа: инди-хиты и AA-игры продают со скидками В PlayStation Store началась новая распродажа: инди-хиты и AA-игры продают со скидками

Microsoft выпустила лимитированную серию консолей Xbox One X в дизайне к выходу «Чудо-женщина: 1984» Microsoft выпустила лимитированную серию консолей Xbox One X в дизайне к выходу «Чудо-женщина: 1984»