В Китае произошел неприятный инцидент на световом шоу — группа из нескольких человек пожаловалась, что лазеры испортили их смартфоны. Об этом рассказал азиатский ресурс MyDrivers.Согласно источнику, женщина (имя не называется) пригласила нескольких друзей на мероприятие — красивое лазерное шоу. Они отлично провели время: танцевали, наблюдали за спецэффектами и снимали на фото и видео всё происходящее. Друзей было пятеро, и только один из них ничего не снимал и вообще не доставал телефон из кармана.После окончания мероприятия они обнаружили, что дисплеи смартфонов четверых участников группы пошли полосами, а камеры вовсе перестали запускаться. Исправным остался только девайс пятого члена группы, который не пользовался устройством в течение вечера. Ребята отнесли устройства в ремонт и диагноз подтвердился: смартфоны были повреждены лазерными лучами во время шоу.Друзья были очень расстроены таким исходом вечеринки и высказали свое возмущение в соцсетях. По их словам, администрация мероприятия должна была позаботиться о предупреждениях; например, можно было расклеить бумажные баннеры в местах скопления людей. Женщина отмечает, что она впервые в жизни узнала, что лазер может повредить смартфон.Стоит отметить, что лазер и другие мощные источники света действительно способны повредить объектив камеры. Всё дело в конструкции модуля: линзы собраны таким образом, чтобы концентрировать весь свет в одну точку и передавать его на фотоэлемент — а если источник света будет очень мощным, то он просто выжжет сенсор.