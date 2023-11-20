Дуа Липа раскрыла некоторые интересные подробности из жизни Тима Кука

Фархад
Tim Cook

Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал о своей личной жизни в интервью популярной британской певице.

В самом начале подкаста Дуа Липа отметила, что Кук не так публичен, как другие руководители технологических компаний. Однако в 45-минутной беседе глава Apple впервые затронул некоторые интересные подробности о своей молодости.

Кук рассказал, что всегда хотел получить хорошую работу, поскольку он вырос в довольно «скромной семье». Будучи подростком, нынешний глава Apple посреди ночи разносил газеты по своему району, а днём он помогал жарить котлеты для бургеров в закусочной, чтобы накопить денег на колледж.



После окончания университета в Оберне он проработал 12 лет в IBM, откуда его переманили в Apple в 1998 году. Вспоминая Джобса, Кук подчеркнул, что «Стив был настолько оригинальным, что только он мог создать Apple».

В ходе беседы Дуа Липа также спросила Кука о чрезмерном использовании смартфонов, особенно среди молодежи. Тим согласился с тем, что некоторым людям следует более умеренно использовать гаджеты, поэтому Apple создала замечательную функцию «Экранное время». Сам он врубил эту фичу, после того как подсчитал, сколько уведомлений он получал за день.

Полную версию интервью можно посмотреть на YouTube или послушать в Apple Podcasts.
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Источник:
Dua Lipa
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Комментарии

wetwet
+844
wetwet
вернее так: Тим Ку-ку раскрыл некоторые неинтересные факты из своей жизни
Сегодня в 12:40
#
+4763
Carter_Mayers
Молодец чел, сделал себя сам, уважение таким людям большое. Не родственник какого-нибудь чиновника или не друг министра. Да и в целом, дураков в принципе не приглашают в компании такого уровня, ведь это не госструктура, типа Ростелекома или Сберба или ещё кого.
Сегодня в 13:54
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