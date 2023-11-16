У новых MacBook Pro M3 умирают дисплеи на ровном месте. Никто не знает, что с этим делать



Фото: Apple





У свежих моделей MacBook Pro выявлен странный дефект экрана. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, проблема проявляется только на MacBook Pro с чипами M3, которые были представлены 31 октября, несмотря на то, что изменений в дизайне Apple не предпринимала. Покупатели жалуются, что в определенный момент дисплей ноутбука покрывается цветными полосами и перестанет нормально показывать картинку.







Предположительно, дефект вызывается неудачным расположением шлейфа матрицы в петле ноутбуков. Зазор между деталями заполняется пылью и мусором; в какой-то момент шлейф перестает нормально двигаться внутри петли и деформируется. Предотвратить этот исход пока не представляется возможным.



Сама Apple пока не комментировала проблему и не признавала брак. Почему он проявился только сейчас, спустя два года после релиза нового дизайна MacBook Pro — загадка.