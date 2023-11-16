У новых MacBook Pro M3 умирают дисплеи на ровном месте. Никто не знает, что с этим делать

Олег

MacBook Pro
Фото: Apple


У свежих моделей MacBook Pro выявлен странный дефект экрана. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, проблема проявляется только на MacBook Pro с чипами M3, которые были представлены 31 октября, несмотря на то, что изменений в дизайне Apple не предпринимала. Покупатели жалуются, что в определенный момент дисплей ноутбука покрывается цветными полосами и перестанет нормально показывать картинку.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Предположительно, дефект вызывается неудачным расположением шлейфа матрицы в петле ноутбуков. Зазор между деталями заполняется пылью и мусором; в какой-то момент шлейф перестает нормально двигаться внутри петли и деформируется. Предотвратить этот исход пока не представляется возможным.

Сама Apple пока не комментировала проблему и не признавала брак. Почему он проявился только сейчас, спустя два года после релиза нового дизайна MacBook Pro — загадка. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Gizmochina
Cсылки по теме:
Вскрыта необъявленная возможность MacBook Pro 16 с чипом M3. Это очень круто!
Мощный зарядник Baseus GaN 65 Ватт распродают по смешной цене на AliExpress
Как запустить Steam и любую игру с Windows на macOS. Полноценный гейминг наконец-то добрался до компьютеров Apple
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Как общаться в Telegram и WhatsApp на Android, не заходя в них. Владельцы iPhone обзавидуются
Samsung готова обновить до OneUI 6.0 популярнейшую линейку Galaxy
Wildberries начал ставить оценки покупателям. Вот что может не понравиться работникам ПВЗ
Wildberries избавился от двух приятных способов экономить на покупках

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+3252
kardigan
Проявился, значит пора новый покупать. Целых два года с одним итем-же mac.
Не стыдно товарищи?
19 минут назад
#
Купить рекламу