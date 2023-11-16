iOS 17.1 принесла новую проблему на iPhone 15

Олег

iPhone 15


У свежего iPhone 15 обнаружились новые проблемы с беспроводной зарядкой. О них пишет Phone Arena.

Ранее мы рассказывали о странном баге, при котором беспроводная зарядка в автомобилях BMW отключала NFC-модуль в смартфонах линейки iPhone 15. В iOS 17.1.1 проблема должна была быть исправлена, но теперь появилась новая.

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Согласно источнику, владельцы автомобилей концерна GM (например, Chevrolet) жалуются, что «пятнашка» перестала заряжаться в их машинах после установки последнего апдейта iOS. Обычно смартфон обнаруживает зарядку и начинает процесс, но спустя 10 секунд отключается и перестает заряжаться. До установки iOS 17.1 никаких проблем с этим не было.

Жалобы появляются не только на тематических автофорумах, но также и на официальном сайте Apple, так что компании рано или поздно придется обратить внимание на них. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+120
lokky
Это проблема GM
2 часа назад в 09:37
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