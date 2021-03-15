Владельцы Telegram смогли с помощью облигаций привлечь 1 миллиард долларов США на развитие своего проекта и выплату накопившихся задолженностей. Имена инвесторов и названия компаний, вложившихся в этот проект, не называются.
12 марта были размещены пятилетние конвертируемые долларовые облигации Telegram по цене номинала с гарантированной ставкой 7% годовых. Номинал каждой бумаги составил 1000 долларов, а минимальный лот для участия 500 тысяч долларов. Бонды размещены до 2026 года с выплатой процентов каждые полгода. Первая выплата намечена на сентябрь 2021 года.
Одно из существенных условий выпуска облигаций — возможность покупки акций Telegram со скидкой 10% от рыночной цены в том случае, если компания Telegram LLC проведёт первичное размещение своих ценных бумаг на бирже.
Размещение облигаций позволило Telegram привлечь деньги, но остаться независимым от лиц и компаний, предоставивших деньги в долг. Никто из инвесторов не получил долю в компании, их интерес заключается только в получении выплат каждые полгода при гарантированном возврате средств по истечении пяти лет, а также в потенциальной возможности приобрести акции Telegram с весомым дисконтом.
Привлечённые средства будут потрачены на выплаты инвесторам незапущенной блокчейн-платформы TON, а также на развитие Telegram. Известно, что Павел Дуров содержит Telegram в основном на личные средства, полученные от продажи его доли в соцсети «ВКонтакте». Мессенджер до сих пор никак не монетизируется, в нём нет платных возможностей, рекламной площадки и каких-либо услуг, которые облагались бы комиссионными отчислениями. В скором времени в Telegram появится монетизация с помощью рекламы и донатов. Мессенджер будет зарабатывать на комиссионных отчислениях за размещение объявлений через рекламную платформу, запуск которой состоится в этом году.
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