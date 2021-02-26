Группа компаний Telegram предоставила потенциальным покупателям облигаций финансовый отчёт за 2018–2020 годы. Из него следует, что мессенджер Telegram глубоко убыточный и совершенно не приносит доходы при нынешней бизнес-модели.
В 2018 году убыток Telegram составил 172 миллиона долларов, а в 2019 году 150,9 миллиона. Обязательства группы компаний в 2018 году превышали её активы на 245 миллионов долларов, а в 2019 году уже на 418 миллионов. Аудиторы, проводившие оценку финансовых показателей, усомнились в том, что текущая бизнес-модель позволит Telegram продолжить деятельность при такой убыточности.
Известно, что Павел Дуров содержит Telegram в основном на личные средства, полученные от продажи его доли в соцсети «ВКонтакте». Мессенджер до сих пор никак не монетизируется, в нём нет платных возможностей, рекламной площадки и каких-либо услуг, которые облагались бы комиссионными отчислениями.
В 2021 году Telegram планирует выпустить облигации на 1 миллиард долларов с доходностью 7-8% годовых. Они будут предложены избранным бизнесменам из Европы, Азии, России и стран Ближнего Востока, минимальный пакет покупки составит 50 миллионов долларов. Привлечённые средства будут пущены на выплаты инвесторам незапущенной блокчейн-платформы TON, а также на развитие Telegram. Если в течение пяти лет Telegram разместит акции на фондовой бирже, владельцы облигаций смогут приобрести их с 10-процентной скидкой.
В скором времени в Telegram появится монетизация с помощью рекламы и донатов. Мессенджер будет зарабатывать на комиссионных отчислениях за размещение объявлений через рекламную платформу, запуск которой состоится в этом году.
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