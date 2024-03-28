Дуров прислушался к словам властей и анонсировал новую функцию в Telegram

Артем
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С 1 апреля все пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии смогут ограничивать круг тех, кто присылает им сообщения. 

Об этом Павел Дуров сообщил со своего официального аккаунта в Telegram. С его слов, четыре дня назад русскоязычные пользователи Telegram стали жаловаться на сообщения с призывами к терактам. В течение часа после получения подобных жалоб были приняты меры по снижению подобной активности.

Так десятки тысяч попыток отправить такие спам-сообщения были предотвращены, а тысячи аккаунтов заблокировали навсегда.

«С начала следующей недели все пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения. Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной фильтрации подобного спама».

Дуров добавляет, что Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию.

Ранее мы рассказывали, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Павлу Дурову внимательнее следить за Telegram, поскольку этот мессенджер активно используется злоумышленниками и террористами.
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Источник:
Telegram
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