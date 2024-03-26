Пользователей Telegram предупредили о новой опасности





Не так давно разработчики Telegram предложили пользователям сэкономить: нужно разрешить рассылать со смартфона SMS с кодами для входа в мессенджер в обмен на премиум-подписку. По мнению опрошенных изданием The Verge экспертов, это довольно сомнительный способ экономии, а Telegram в случае чего не будет нести ответственности, переложив всю вину на пользователя.



Для получения премиум-подписки на месяц нужно разослать как минимум 150 SMS-сообщений. Отправка происходит автоматически и возможна только через Android-версию Telegram (на iOS эта функция не работает из-за ограничений платформы). Подписка стоит 5 долларов, поэтому если в тариф включён пакет SMS, можно сэкономить эту сумму.



Эксперты внимательно изучили правила участия в программе P2PL (Service for Telegram Peer-to-Peer Login Program) и нашли несколько примечательных пунктов. Так, вступивший в неё участник предупреждён, что Telegram будет отправлять SMS в другие страны (такие сообщения обычно не включены в пакет и оплачиваются отдельно). Кроме того, отправляющий SMS пользователь берёт на себя ответственность за любые неудобства, преследования или вред, возникшие в результате нежелательных, несанкционированных или незаконных действий, предпринятых другими пользователями, которые узнали номер телефона пользователя программы через P2PL». Получатель SMS с кодом будет видеть номер, с которого отправлено сообщение, и может отправить что-нибудь в ответ, что тоже может оказаться небезопасно. Отправитель не может запретить другим пользователям Telegram видеть его номер и отвечать на сообщения, отправленные с его номера.



Смысл запуска программы P2PL для Telegram заключается в экономии, ведь операторы связи берут плату за SMS, и тарифы для бизнеса, как правило, выше, чем для частных лиц. Российские операторы связи ранее рассказали, что считают схему раздачи премиум-подписок Telegram в обмен на рассылку SMS нелегитимной, и если она начнёт работать в России, они планируют блокировать такие сообщения как спам.





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