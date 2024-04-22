Дуров заявил, что Telegram стал самым загружаемым Android-приложением в Китае. Похоже, он кое-что не знает об этой стране

Глава Telegram Павел Дуров похвастался успехами в Китае — его мессенджер возглавил топ приложений в «Play Маркете». Он также предположил, что решение Apple удалить Telegram (вместе с некоторыми другими мессенджерами) из китайского сегмента App Store по требованию властей страны в конечном итоге навредит интересам самой компании, ведь пользователи начнут отказываться от iPhone и переходить на Android, где разрешена установка любых приложений, взятых из сторонних источников.
«По данным Google Play, Telegram является самым скачиваемым мобильным приложением в Китае на Android. <…> На прошлой неделе Китай заставил Apple удалить такие приложения, как Telegram, из китайского App Store. Мы не заметили снижения количества загрузок из Китая — и я не думаю, что Telegram был главной целью этих изменений. Это был шаг против самой Apple: китайские власти заставляют все больше своих граждан переходить с iPhone на Android-смартфоны, производимые китайскими компаниями, такими как Xiaomi. В отличие от iPhone, большинство телефонов на базе Android позволяют загружать приложения из магазинов приложений <…> поэтому больше пользователей из Китая будут переходить на Android».
Очевидно, что Telegram возглавил не весь топ «Play Маркета» (поскольку такого топа не существует), а лишь сегмент с мессенджерами, но даже это можно считать достижением лишь с натяжкой. Дело в том, что сервисы Google заблокированы в Китае, и для получения доступа к ним приходится прибегать к различным ухищрениям, что подходит лишь незначительной части пользователей. «Play Маркет» востребован только за пределами Китая и почти не используется в этой стране, в том числе из-за того, что его успешно заменяют многочисленные аналоги, имеющиеся почти у всех крупных производителей смартфонов.
Ни у Google, ни у кого-либо ещё нет статистики установки Android-приложений, поскольку их можно получать из любых источников, и когда Дуров ссылается на «Play Маркет», заявляя, что Telegram стал самым загружаемым приложением на Android, он выдаёт желаемое за действительное. С учётом этих реалий, Telegram просто попал в топ не особо популярного в Китае магазина приложений, не более того.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым