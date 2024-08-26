Дурову продлили срок задержания

Основатель Telegram пробудет под стражей еще двое суток. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Стало известно, что Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей с 48 до 96 часов. За это время парижский суд должен принять предъявить обвинение, либо отпустить на свободу.
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В особо тяжелых случаях (торговля наркотиками, терроризм) суд в праве удерживать Дурова до 120 или 144 часов. А после принятия решения об освобождении еще до 20 часов содержания в помещении уголовной полиции могут быть добавлены при необходимости доставки задержанного в суд.
Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Предположительно, его считают причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей, из-за отсутствия модерации в Telegram. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию 26 августа.