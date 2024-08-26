Дурову продлили срок задержания

Артем
фукрфкерке.png

Основатель Telegram пробудет под стражей еще двое суток. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стало известно, что Павлу Дурову продлили срок содержания под стражей с 48 до 96 часов. За это время парижский суд должен принять предъявить обвинение, либо отпустить на свободу.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

В особо тяжелых случаях (торговля наркотиками, терроризм) суд в праве удерживать Дурова до 120 или 144 часов. А после принятия решения об освобождении еще до 20 часов содержания в помещении уголовной полиции могут быть добавлены при необходимости доставки задержанного в суд.

Напомним, что Павла Дурова задержали в парижском аэропорту вечером 24 августа. Предположительно, его считают причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей, из-за отсутствия модерации в Telegram. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию 26 августа.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Коммерсантъ
Cсылки по теме:
Telegram впервые прокомментировал задержание Павла Дурова
#FREEPAVEL: мировая реакция на арест Павла Дурова. Кому это выгодно и кто за этим стоит
Павел Дуров арестован и может сесть на 20 лет

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также