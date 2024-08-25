Павел Дуров арестован и может сесть на 20 лет





Французский телеканал TF1 сообщил о задержании основателя и владельца Telegram Павла Дурова по прибытии во Францию. Полицейские задержали его в аэропорту по ордеру, выданному судебной полицией Франции на основании предварительного расследования.



Дуров из-за нежелания модерировать контент в Telegram обвиняется с соучастии в нескольких видах преступлений, в том числе направленных против детей, торговле наркотикам, терроризме, отмывании денег, мошенничестве и других. Скоро он предстанет перед следственным судьёй, а затем, вероятно, будет ожидать окончания следствия и суда в следственном изоляторе. По оценке журналистов, в общей сложности предпринимателю светит двадцать лет заключения.



TF1 пишет, что у Дурова есть французское гражданство. Он якобы знал, что против него ведётся расследование во Франции, поэтому избегал посещения Европы, но по какой-то причине сделал исключение. Во Францию он прилетел из Азербайджана на частном самолёте и приземлился в Ле-Бурже, вместе с ним был телохранитель и неизвестная женщина.



Уголовное дело против Дурова может быть использовано для инициирования санкций в отношении Telegram в Евросоюзе, и этот мессенджер может попасть под запрет. На фоне этой новости связанная с Telegram криптовалюта Toncoin стала дешеветь, её курс снизился всего за час почти на 12% и продолжает падать.



Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил главе МИД РФ Сергею Лаврову обращение с призывом добиться освобождения Павла Дурова: «Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя».



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