Павел Дуров арестован и может сесть на 20 лет

Александр



Французский телеканал TF1 сообщил о задержании основателя и владельца Telegram Павла Дурова по прибытии во Францию. Полицейские задержали его в аэропорту по ордеру, выданному судебной полицией Франции на основании предварительного расследования.

Дуров из-за нежелания модерировать контент в Telegram обвиняется с соучастии в нескольких видах преступлений, в том числе направленных против детей, торговле наркотикам, терроризме, отмывании денег, мошенничестве и других. Скоро он предстанет перед следственным судьёй, а затем, вероятно, будет ожидать окончания следствия и суда в следственном изоляторе. По оценке журналистов, в общей сложности предпринимателю светит двадцать лет заключения.

TF1 пишет, что у Дурова есть французское гражданство. Он якобы знал, что против него ведётся расследование во Франции, поэтому избегал посещения Европы, но по какой-то причине сделал исключение. Во Францию он прилетел из Азербайджана на частном самолёте и приземлился в Ле-Бурже, вместе с ним был телохранитель и неизвестная женщина.

Уголовное дело против Дурова может быть использовано для инициирования санкций в отношении Telegram в Евросоюзе, и этот мессенджер может попасть под запрет. На фоне этой новости связанная с Telegram криптовалюта Toncoin стала дешеветь, её курс снизился всего за час почти на 12% и продолжает падать.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил главе МИД РФ Сергею Лаврову обращение с призывом добиться освобождения Павла Дурова: «Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя».

   Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В Telegram появился браузер. Но его лучше отключить — вот как это сделать
Telegram умирает в России, а во всем мире — нет. Что происходит?
В Telegram появился раздел с приложениями и тапалками. Где найти и что интересного — изучили и рассказываем

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4486
Gabriel
Эх Паша Паша.
Очень талантливый, успешный и очень глупый совсем не знающий и не понимающий окружающего мира.
Его ведь предупреждали что Вера в то чего нет может закончится плохо.
Мы ведь все прекрасно понимаем кто сказал французам Взять.
Очень, ну просто очень цивилизованному миру мешают телеграмм каналы которые нельзя контролировать.
Держись Пашок.
П.с:
Вся надежда на обмен.
Сегодня в 00:58
#
+928
Permyak
Открыл и…. Это что за новости?…
час назад в 02:15
#
+6
spb178
Держись Павел👍🏻
час назад в 02:19
#
Mers
+5261
Mers
Сидят зэки во французской тюрьме, обдумывают план побега.
- Значит так, я вырубаю худого, Жак делает подсечку тому толстку,
Ришар выхвает у него автомат, валим охрану и сваливаем!
- Ты совсем с ума сошёл, Мишель.
Да нас же самих изрешетят. Нужно найти плотные ковры и перелезть НОЧЬю через колючую проволоку!
- Жак, там прожектора на каждом углу. Лучше по старинке — сделаем подкоп. Долго, но надёжно. Павел, а почему ты молчишь?
На следующий день просыпается охрана. Зэков в камерах нет.
Смотрят — стена исчезла.😏
час назад в 02:31
#

Читайте также