



К 2025 году Dyson удвоит ассортимент продуктов и освоит новые рынки, впервые выходя за границы сегмента домашней техники. Сегодня компания объявила, что за ближайшие пять лет собирается инвестировать 2,75 млрд фунтов стерлингов в новые технологии и продукты, чтобы реализовать намеченные планы. Инвестиции будут сконцентрированы в Сингапуре, Великобритании и на Филиппинах. Для поддержки этих активностей компания планирует увеличить штат инженеров и научных сотрудников в таких областях, как программирование, машинное обучение и робототехника.



Dyson дополнительно инвестирует в робототехнику, двигатели нового поколения, «умные» продукты, машинное обучение, коммуникации и исследование материалов. Ключевым направлением станет коммерциализация запатентованной технологии твердотельных аккумуляторов Dyson, которая разрабатывается в США, Великобритании, Японии и Сингапуре. Она может сделать хранение энергии более безопасным, экологичным, долгим и эффективным, чем в существующих аккумуляторах.





«Мы продолжаем расширять нашу деятельность в Сингапуре, Великобритании и Юго-Восточной Азии — это жизненно важный шаг для нашего будущего развития. Сейчас пора инвестировать в новые технологии, такие как хранение энергии, робототехника и программные решения, которые будут повышать производительность и экологическую устойчивость наших продуктов в интересах потребителей. В течение ближайших пяти лет мы будем расширять существующие категории продуктов и выходить на совершенно новые для Dyson рынки. Это положит начало новой главе в развитии нашей компании», — отмечает Роланд Крюгер, генеральный директор Dyson.

Dyson дорабатывает план открытия нового международного головного офиса в историческом здании электростанции Сент-Джеймс в Сингапуре. Это будет сопровождаться расширением передовых научно-исследовательских центров и лабораторий компании, которые будут охватывать всё больше направлений, включая машинное обучение и робототехнику. Также Dyson планирует запустить новую университетскую исследовательскую программу в Сингапуре на базе своих существующих международных программ, чтобы стимулировать разработку продуктов. В дополнение к этому Dyson планирует создать в Сингапуре новый передовой производственный центр, который объединит промышленные площадки компании и станет драйвером технических инноваций в этой области.Dyson создаст новый специализированный центр разработки ПО в Алабанге, Филиппины. Он откроется на базе уже существующей высокотехнологичной производственной площадки Dyson на Филиппинах в Каламбе, где работают 600 сотрудников, ежегодно выпуская 13 миллионов двигателей Dyson с цифровым управлением. Новая лаборатория будет создана на фоне роста инвестиций Dyson в программное обеспечение и ускорит разработку новых продуктов, которые будут работать ещё эффективнее и использовать умные подходы к решению проблем.Dyson расширяет передовые разработки в области робототехники и искусственного интеллекта в технологическом комплексе на лётном поле в Халлавингтоне. Эти инвестиции подчёркивают важную роль британских инновационных центров Dyson (как в Малмсбери, так и в Халлавингтоне) в разработке новых технологий и продуктов. Дополнительные инвестиции в эти комплексы, где уже сейчас работают более 4000 человек, помогут проводить новые исследования, в том числе для разработки продуктов, которые будут создавать в домах экологически устойчивую здоровую среду и повышать всеобщее благосостояние.





