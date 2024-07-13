«Джеймс Уэбб» показал «галактического пингвина»

Фархад
Space

В честь второй годовщины с момента отправки первых фотографий с телескопа «Джеймс Уэбб», НАСА и поделилась снимками галактик, напоминающих пингвина и яйцо.

На изображении запечатлены взаимодействующие галактики, известные под общим названием Arp 142. Они расположенные на расстоянии 326 млн световых лет от Земли. Помимо этих галактик, на снимке также можно увидеть более далёкие галактики на заднем плане. Как отмечают в НАСА, достичь такого качества детализации удалось благодаря инфракрасным камерам и другим технологиям, используемым в телескопе.

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Напомним, НАСА и партнёры агентства запустили телескоп «Джеймс Уэбб» в конце 2021 года, а уже в июле 2022 года он начал отправлять первые снимки далёких галактик.
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Источник:
Engadget
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Комментарии

Юра из МУРа
+245
Юра из МУРа
Не видишь пингвина? А он есть)
Вчера в 23:47
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