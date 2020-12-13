Финансовый директор Apple Лука Маэстри и бывший главный дизайнер Джони Айв заявлены кандидатами на пост генерального директора Ferrari. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянские СМИ.
Бывший глава Ferrari Луи Камиллери покинул компанию на прошлой неделе по личным причинам, и с тех пор появились потенциальные кандидаты, среди которых Лука Маэстри и Джони Айв. Также сообщается, что на эту должность претендует бывший генеральный директор Vodafone Витторио Колао, но один из источников Reuters назвал эту информацию «необоснованной».
Пока неизвестно, заинтересуется ли Маэстри или Айв позицией главы Ferrari. Напомним, Лука Маэстри занимал должность финансового директора Apple с 2014 года, а ранее возглавлял отдел по работе с корпоративным сектором. Айв покинул Apple в 2019 году, чтобы сформировать независимую дизайнерскую компанию под названием LoveFrom, одним из ключевых клиентов которой стал производитель iPhone, iPad и Mac.
Руководители Apple нередко называются потенциальными кандидатами на должность генерального директора. Джонни Сроуджи, глава Apple по производству чипов, был в списке претендентов на должность главы Intel в 2019 году. В конечном итоге эту должность занял Боб Свон.
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Бывший глава Ferrari Луи Камиллери покинул компанию на прошлой неделе по личным причинам, и с тех пор появились потенциальные кандидаты, среди которых Лука Маэстри и Джони Айв. Также сообщается, что на эту должность претендует бывший генеральный директор Vodafone Витторио Колао, но один из источников Reuters назвал эту информацию «необоснованной».
Пока неизвестно, заинтересуется ли Маэстри или Айв позицией главы Ferrari. Напомним, Лука Маэстри занимал должность финансового директора Apple с 2014 года, а ранее возглавлял отдел по работе с корпоративным сектором. Айв покинул Apple в 2019 году, чтобы сформировать независимую дизайнерскую компанию под названием LoveFrom, одним из ключевых клиентов которой стал производитель iPhone, iPad и Mac.
Руководители Apple нередко называются потенциальными кандидатами на должность генерального директора. Джонни Сроуджи, глава Apple по производству чипов, был в списке претендентов на должность главы Intel в 2019 году. В конечном итоге эту должность занял Боб Свон.
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