Джони Айв создаёт нечто удивительное

Александр



Бывший глава по дизайну Apple Джони Айв совместно с компанией OpenAI работают над созданием нового устройства. Этот гаджет будет работать с нейросетью, но дополнительных подробностей о нём пока нет.

Айв подтвердил изданию New York Times разработку нового устройства, а также сообщил, что он возглавляет этот проект и помимо него над ним трудятся её девять человек, в том числе Тан Тан и Эванс Хэнки — одни из создателей первой модели iPhone. Команда находится в Сан-Франциско, в проект инвестировано около 1 миллиарда долларов.

Первые слухи о том, что Айв и OpenAI создают какой-то гаджет, появились ещё в прошлом году. Тогда сообщалось, что проект был вдохновлён оригинальным iPhone, вышедшим в 2007 году. Кроме того, в команде Айва якобы обсуждали, что «генеративный ИИ позволит создать новое вычислительное устройство, поскольку эти технологии может сделать для пользователей больше, чем традиционное программное обеспечение». Ранее возглавляемая Джони Айвом компания LoveFrom и дизайнерский бренд Moncler выпустили куртку-трансформер, внешние элементы которого крепятся к основе с помощью магнитов.

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Комментарии

+83
araik313
С тех пор как он ушел с apple начались проблемы с дизайном айфонов
Сегодня в 11:26
#
tellurian
+1866
tellurian araik313
Мне нравится. На вкус и цвет.
Сегодня в 14:33
#
kardigan
+3717
kardigan
Жаль, что ушёл.. нормальный бы л чел. Таким макаром только этот. Пи@)(₽ останется..
Сегодня в 13:57
#
tellurian
+1866
tellurian
Согласно тестированию ресурса Geekerwan, iPhone 16 Pro Max достиг впечатляющих 10 часов 23 минут автономной работы при интенсивной нагрузке, что может сделать его лидером среди флагманских смартфонов 2024 года. iPhone 16 Pro показал результат в 8 часов 28 минут. Для сравнения, Android-смартфон Vivo X100s продемонстрировал всего 9 часов 34 минуты работы без подзарядки.
Сегодня в 14:34
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tellurian
+1866
tellurian tellurian
Оптимизация iOS 18 существенно повлияла на производительность iPhone 15 Pro и Pro Max. Время работы iPhone 15 Pro Max увеличилось с 7 часов 56 минут до 9 часов 2 минут, а iPhone 15 Pro — с 6 часов 22 минут до 6 часов 55 минут.
Сегодня в 14:34
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