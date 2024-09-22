Джони Айв создаёт нечто удивительное

Бывший глава по дизайну Apple Джони Айв совместно с компанией OpenAI работают над созданием нового устройства. Этот гаджет будет работать с нейросетью, но дополнительных подробностей о нём пока нет.
Айв подтвердил изданию New York Times разработку нового устройства, а также сообщил, что он возглавляет этот проект и помимо него над ним трудятся её девять человек, в том числе Тан Тан и Эванс Хэнки — одни из создателей первой модели iPhone. Команда находится в Сан-Франциско, в проект инвестировано около 1 миллиарда долларов.
Первые слухи о том, что Айв и OpenAI создают какой-то гаджет, появились ещё в прошлом году. Тогда сообщалось, что проект был вдохновлён оригинальным iPhone, вышедшим в 2007 году. Кроме того, в команде Айва якобы обсуждали, что «генеративный ИИ позволит создать новое вычислительное устройство, поскольку эти технологии может сделать для пользователей больше, чем традиционное программное обеспечение». Ранее возглавляемая Джони Айвом компания LoveFrom и дизайнерский бренд Moncler выпустили куртку-трансформер, внешние элементы которого крепятся к основе с помощью магнитов.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым