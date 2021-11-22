



Глава USB Implementers Forum Джеффри Л. Рейвенкрафт неожиданно высказался против инициативы ввести единый стандарт зарядки в электронных устройствах. Еврокомиссия хотела назначить таким стандартом USB Type-C, и создатели USB, вроде бы должны одобрить это решение, но нет.



Рейвенкрафт считает, что принятие единого стандарта принесёт больше вреда, чем больше. Дело в том, что Еврокомиссия указала в документах два стандарта (EN IEC 6280-1-3: 2021 and EN IEC 6280-1-2: 2021) — они датируются 2019 годом и являются устаревшими, поскольку были обновлены в 2021 году, а законодатели это не учли. Из-за этой формальности стандартизированной мощностью передачи энергии станут 15 Вт, тогда как более современный стандарт предусматривает 240-ваттное питание.



Еврокомиссия, по словам Рейвенкрафт, не хочет включать в документы более свежие стандарты, поскольку считает, что не все производители смогут обеспечить их поддержкой свои устройства. Глава USB Implementers Forum видит в этом проблему — законодатели не успевают за прогрессом и принимают за стандарт то, что давно устарело.



Еврокомиссия начала рассматривать директиву, устанавливающую единый стандарт зарядки, ещё в сентябре 2021 года. Этот документ обяжет производителей снабжать поддержкой USB Type-C все продающиеся в Евросоюзе смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, беспроводные колонки и портативные игровые приставки. По подсчётам экспертом, благодаря этой инициативе жители стран ЕС смогут ежегодно экономить на покупке зарядных устройств примерно 250 миллионов евро, а утилизация электроники сократится на тысячу тонн.







