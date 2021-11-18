





За последние пару месяцев слухи про iPhone SE 3 уже не раз появлялись в сети. Сегодня стала известна предположительная дата презентации преемника iPhone SE 2.Об этом сообщила известная аналитическая компания TrendForce. Аналитики заявили, что в следующем году мировой рынок мобильных телефонов восстановится, а производство смартфонов может достичь около 1,39 миллиарда единиц.Помимо этого, в отчёте говориться, что перед выходом четырёх флагманских смартфонов линейки iPhone 14 осенью следующего года, Apple также выпустит «бюджетную» модель iPhone SE третьего поколения в конце первого квартала следующего года, предположительно в марте.Источник предполагает, что iPhone SE 3 станет самым дешёвым мобильным телефоном Apple с поддержкой сетей 5G, а дизайн смартфона будет выполнен в стиле iPhone SE 2 и получит 4,7-дюймовый iPS-дисплей с широкими рамками. Кроме того сообщается, что новинка будет оснащена чипом A15 Bionic который установлен в линейку смартфонов iPhone 13.