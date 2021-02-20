





19 февраля в Clubhouse был установлен новый рекорд по числу гостей «комнат». Семь тысяч слушателей одновременно в режиме онлайн присутствовали на шоу «Минаев Live feat МегаФон».Шоу провел Сергей Минаев, оно шло два часа (с 21:30 до 23:30). Участниками дискуссии стали Настя Ивлеева, Элджей, Джиган, T-killah, Даня Милохин, Азамат Мусагалиев, Тамби Масаев, Гавриил «Гавр» Гордеев, Таир Мамедов и Сангаджи Тарбаев, Покрас Лампас, Миа Бойка, Мурад Османн, Вася Обломов, Денис Колесников («Кураж-Бамбей»), Ксюша Дукалис, Юлия Коваль и другие популярные интернет-персоны.«Минаев Live feat МегаФон» прошел в формате ток-шоу о новостях недели, русскоязычном ТикТоке, интересных эфирах в Clubhouse и других темах. В обсуждениях приняли участие также слушатели, задавая вопросы Сергею Минаеву и гостям.В середине вещания был установлен рекорд для эфиров в русском клабхаусе – количество слушателей в моменте достигло 7000 пользователей.