На днях Clubhouse забанила журналиста Владимира Соловьёва. На него нажаловались пользователи соцсети после того, как он запустил обсуждение незавидной доли сексуальных меньшинств в России. Блокировкой Соловьёва оказался недоволен Роскомнадзор, усмотревший в этом цензуру.
Роскомнадзор направил в адрес компании-владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте российского журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины ограничения доступа к нему.
Ранее доступ к учетной записи В.Соловьева был ограничен администрацией соцсети.
Такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение, отмечается в письме.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N482-ФЗ администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора.
17 февраля Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ и информации граждан интернет-площадками.
В случае, если платформы оставят без внимания соответствующие предупреждения, это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 миллиона рублей.
Соцсеть Clubhouse стала одним из главных феноменов этого года. Она была запущена весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса, но стала популярной лишь в начале 2021 года. В ней есть различные тематические комнаты, а общение происходит только голосом. На минувших выходных Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал твиты американского бизнесмена. По его словам, Кремль пока не понял, что Маск предложил Путину, а президент не использует социальные сети. Приложение Clubhouse вышло на первое место в российском сегменте App Store. По оценке экспертов, к маю число пользователей этой соцсети в России приблизится к одному миллиону. Попасть в неё можно только по приглашению от существующих пользователей.
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