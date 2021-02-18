Житель Москвы организовал бизнес. За 10 тысяч рублей он сдаёт в аренду на вечер iPhone «последней модели», на который установлено хайповое приложение Clubhouse. В стоимость услуги также включены три инвайта для друзей (чтобы было с кем общаться).
Молодой бизнесмен утверждает, что его дело процветает, скоро он будет привлекать инвесторов выходить на IPO, а сейчас ведёт переговоры с Samsung и другими производителями Android-смартфонов, чтобы они передавали ему своих клиентов.
Соцсеть Clubhouse стала одним из главных феноменов этого года. Она была запущена весной 2020 года в разгар пандемии коронавируса, но стала популярной лишь в начале 2021 года. В ней есть различные тематические комнаты, а общение происходит только голосом. На минувших выходных Илон Маск предложил Владимиру Путину пообщаться в Clubhouse. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами прокомментировал твиты американского бизнесмена. По его словам, Кремль пока не понял, что Маск предложил Путину, а президент не использует социальные сети. Приложение Clubhouse вышло на первое место в российском сегменте App Store. По оценке экспертов, к маю число пользователей этой соцсети в России приблизится к одному миллиону. Попасть в неё можно только по приглашению от существующих пользователей.
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