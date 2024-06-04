Эксперты AnTuTu выпустили рейтинг электрокаров. Xiaomi не попала в топ-3

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Популярная платформа для тестирования мобильных устройств AnTuTu начала «прогонять» синтетические тесты производительности электромобилей. Новое приложение объективно оценивает производительность информационно-развлекательной системы электрокара, исходя из его чипсета, оперативной памяти и накопителя.Согласно AnTuTu, на май 2024 года самым мощным электрокаром выступает Zeekr 007 — он набрал 1,07 млн баллов. За ним следуют Xpeng X9 с 965 631 баллом и Mercedes EQE с 963 130 баллами.В рейтинг также вошли несколько других известных моделей электромобилей, включая Xpeng P7i (8-е место), Nio ET7 (12-е место), Polestar 2 (14-е место) и Audi Q4 e-tron (17-е место).Кроме того, AnTuTu отдельно протестировал недавно вышедший Xiaomi SU7, который оснащён чипом Qualcomm Snapdragon 8295 с 16/128 ГБ памяти. Девайс набрал 957 833 балла и занял четвёртую позицию в первой десятке.